МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном погодном явлении в ночь на 10 марта

.

В Пскове и регионе в ночь на 10 марта ожидается сильный снегопад. Об этом сообщил Областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС дало рекомендации для населения на период снегопада:

1. Следует воздержаться от поездок по городу на автотранспорте;

2. Стоит быть готовыми к отключению электроэнергии;

3. Машину нужно поставить в гараж, при его отсутствии следует перепарковаться вдали от деревьев;

4. Если снегопад застал вас на улице, то стоит обходить стороной шаткие строения, деревья, рекламные столбы, линии электропередач.

5. При обнаружении обрыва линий электропередач следует обратиться в Службу спасения.

Напоминаем, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в единую службу спасения по телефону 112.