В Пскове история с запертым в машине щенком закончилась полицией

Фото Instagram заместителя главы администрации города Александра Коновалова

Происшествие с запертым в машине щенком закончилось благополучно. Об этом сообщили сотрудники приюта "Шанс" на своих страницах в соцсетях.

История началась несколько дней назад, когда жители Стахановской улицы услышали лай запертого в машине щенка. Жительница микрорайона Ирина Сергеева обратилась в приют "Шанс" с просьбой помочь собаке:

«На сигнал о запертом в машине щенке не отреагировать мы просто не могли. Сегодня на место приехали наш ловец Ирина и помощник ветеринара Александра. Приехал наш друг Дмитрий Герасимов, он тоже старался вызволить собаку из оледеневшей машины. Собрались люди, живущие рядом. Мы хотели все сделать по закону, чтобы не навлечь на себя множество проблем. Обратились в полицию. Время шло. Машина заперта, хозяина нет. Наша команда и все, кто был рядом с машиной с каждой минутой все сильнее волновались за щенка», - рассказал о случившимся "Шанс".

После обращения к депутату округа с разрешения полиции машина была вскрыта. Щенку дали поесть, попить и забрали в пункт передержки. Как выяснилось по обнаруженному чипу, щенка забрали из Подмосковного приюта. На данный момент ему ищут новые ответственные руки.