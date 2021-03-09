Рекомендации по воспитанию собак дала кинолог на занятии в псковской «Зоозащите»

Фото ПАИ

Псковский приют «Зоозащита» стал участником проекта «Спасибо за верность» и теперь сможет регулярно проводить занятия по адаптации для своих подопечных. На первой тренировке, которая состоялась 8 марта, побывали журналисты Псковского агентства информации.

Тренировку с собаками посетило порядка пятидесяти псковичей, многие из которых пришли на неё с детьми. Собак хватило, конечно же, всем.

Как рассказали сотрудники приюта, в нём живёт много животных с тяжёлым прошлым, из-за этого у них есть проблемы в поведении, которыми нужно специально заниматься:

«Бывает так, что собака в приюте не знает, как себя вести с другими собаками или человеком. Приходят волонтеры, гладят собаку, она ставит на них лапы – вроде бы, это мило. Но когда эта собака уехала домой и ставит грязные лапы на каждого прохожего, это становится уже не таким милым. Именно поэтому мы и проводим такие занятия, чтобы животное адекватно воспринимало человека, умело с ним общаться», - объяснила Надежда Николенко.

Соучредительница приюта отметила, что собаки, умеющие правильно себя вести, имеют больше шансов обрести дом.

Фото ПАИ

Также сотрудники "Зоозащиты" сообщили, что у них в планах намечено множество мероприятий, направленных на просвещение людей о проблеме бездомных животных и воспитание приютских подопечных. В частности, зооволонтёры планируют проведение в школах "Уроков верности", целью которых является профилактика среди детей жестокого обращения с животными.

«Просвещение – одно из главных направлений работы «Зоозащиты», чтобы в будущем бездомных животных было меньше», - пояснила Надежда Николенко.

Подробнее о событии и рекомендациях кинолога по воспитанию собак читайте на сайте Псковского агентства информации.