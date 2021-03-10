Центр Пскова усиленно чистят после весенних снегопадов

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Сегодня в процессе уборке проезжей части и пешеходных дорожек от снега в центре Пскова задействованы три бригады рабочих, четыре комбинированных дорожных машины, четыре бобкэта, трактор МТЗ, три погрузчика и три самосвала для вывоза снега. Об этом рассказали и официальном telegram-канале Псковской области.

В комитете по транспорту отметили, что дороги обрабатывают противогололедными материалами, вычищают тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки на остановках, заездные карманы.

Работает круглосуточная диспетчерская служба Псковавтодора. Телефоны для связи: +7(8112)29-88-08, +79113904039.