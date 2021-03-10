Неопытных автомобилистов просят не выезжать на дороги Пскова в снегопады

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В условиях выпадения большого количество снега МЧС просят псковских автомобилистов воздержатся от поездок за рулем. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в ГУ МЧС России по псковской области.

«Если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом», - обратились к водителям в ведомстве.

В начале марта в Псковской области столбик термометра резко изменил значения с плюса на минус, это во многом ухудшило дорожную обстановку и спровоцировало образование гололедицы. Также в последние дни сложную метеорологическую обстановку ухудшили снегопады.

МЧС предупреждает, что не уверенные водители смогут создать опасную ситуацию на дороге. Возможны потеря управления автомобилем, съезд в кювет, занос и опрокидывание:

«Основная причина дорожных неприятностей – ухудшение сцепления колес транспортного средства с поверхностью дороги. Под воздействием метеорологических условий дорожное покрытие теряет свои качества, а коэффициент сцепления при этом снижается до опасных пределов. Остановочный путь может увеличиваться в 3-4 раза в зависимости от состояния дорожного покрытия», - пояснили в МЧС.

При поездке по заснеженной и обледенелой дороге необходимо умело выбирать скорость и определять опасные участки, чтобы своевременно успеть среагировать. Резкие движения на заснеженной дороге могут привести к заносу.

«Выехав со стоянки или из гаража, затормозите автомобиль на каком-нибудь свободном участке дороги. Оцените тормозной путь автомобиля, стремление его к заносу, устойчивость при торможении. Полученные данные сравните с тормозным путем на сухом дорожном покрытии при такой же скорости», - отметили в МЧС.

Кроме того в ведомстве напоминают о человеческом факторе на дороге - необходимо помнить о пешеходах, которые могут подскользнуться и упасть при переходе проезжей части. Людей нельзя пугать звуковыми и световыми сигналами. А подъезжая к детским учреждениям, обязательно нужно снизить скорость дор минимума.