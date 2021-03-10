Псковские яблоки смогут стать основой рациона детского питания

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Псковские яблоки могут стать основой детского питания для первичного прикорма. Об этом заявил генеральный директор псковской компании по производству сублимированных ягод Дмитрий Ходас в эфире проекта ПАИ-live.

Он рассказал, что на данный момент проект прорабатывается совместно с НИИ Детского питания «Большая работа не на один месяц, в рамках года. Возможно, при определенном стечении обстоятельств, псковские яблоки станут основой рациона питания первичного прикорма», – сказал Дмитрий Ходас.

Спикер отметил, что технология производства на их предприятии нацелена на то, чтобы быть приносящей людям пользу. «Продукт сублимационной сушки сохраняет до 85 % аминокислот, витаминов. Мы не нагреваем продукты выше 35-40 градусов, поливитамины разрушаются при 60 градусов и выше», – заявил генеральный директор предприятия.