Псковичи простились с Валентином Курбатовым

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Сегодня псковичи простились с литературным критиком и писателей, членом Союза писателей России, Валентином Курбатовым. Прощание с усопшим прошло сегодня в 10:00 в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Валентин Курбатов умер 6 марта. Он вышел на улицу за цветами для своей любимой супруги, чтобы поздравить ее с наступающим праздником. Он умер на улице, с букетом в руке, немного не дойдя до своего дома.

Попрощаться с писателей приехали советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв, директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич, писатель и историк литературы Павел Фокин, писатели Алексей Варламов и Евгений Водолазкин.

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