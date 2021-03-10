Синоптик рассказала, когда во Псков придет настоящая весна

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Когда в Псковскую область придёт настоящая весна, рассказало Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Зима еще может преподнести сюрпризы. Хотя по той ситуации, которую мы отмечаем сейчас, мы не ожидаем после 16-го числа усиления морозов, но с осторожностью, потому что март - это месяц сюрпризов», - сообщила синоптик.

Тала Нещадимова также отметила, что до 13 марта в области ещё ожидается мороз и снег. После 13 числа прогнозируется начало смешанных осадков - снега с дождем, а потом и просто дожди. Температура будет постепенно повышаться и днём и ночью.

«Опасных и неблагоприятных явлений пока не ожидается, все будет таять - будет достаточно противно», - отметила Тала Нещадимова.

На сегодняшний день погода в Пскове ещё зимняя и снежная. Но из-за сильных снегопадов МЧС просит не выезжать неопытных автомобилистов на дорогу, чтобы избежать аварий.