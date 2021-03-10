Распространение гриппа и ОРВИ увеличилось в Псковской области

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В Псковской области за последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 2,8% и составила в целом 3648 пациента. Об сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже порогового уровня на 52,3%. Превышения эпидемического порога ни для одной из возрастных групп на данный момент нет.

В Пскове количество пациентов с ОРВИ повысилось на 2,5% - за неделю было установлено 1960 случаев заражения. В возрастной группе от 15 лет и старше эпидемический порог превышен на 30,4%.

За прошедшую неделю число заболевших не изменилось, в больницу госпитализированы 40 человек. Среди поступивших пациентов выявлены случаи заражения парагриппом, риновирусом и аденовирусом.