Ремонт 6-ти мостов завершат в Псковской области

В этом году в Псковской области запланировано завершить ремонтные работы на шести мостах. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

Всего на ремонтные работы было затрачено более одного миллиарда рублей. Среди объектов:

- Капитальный ремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе, сумма контракта – 700 млн рублей, срок ввода в эскплуатацию – 30 ноября.

- Реконструкция моста через реку Ашевка в Бежаницком районе, сумма контракта – более 70 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 августа.

- Капремонт моста через реку Нища в Себежском районе, сумма контракта – более 132 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 августа.

- Ремонт путепровода через Северный обход города Пскова в Псковском районе, сумма контракта – более 40 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 31 июля.

- Капремонт моста через реку Милевку в Пскове, сумма контракта – около 28 млн рублей, срок ввода в эксплуатацию – 30 ноября.

- Капремонт моста через реку Кобылица в Дедовичском районе, сумма контракта – 116 млн рубей, срок ввода в эксплуатацию – 30 августа.

Также контракт на капитальный ремонт моста через реку Неведрянка в Себежском районе назначен на 2022 году.