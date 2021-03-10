Парагрипп, риновирус и аденовирус выявлены среди зараженных ОРВИ псковичей

Среди псковичей, заразившихся ОРВИ, были выявлены случаи парагриппа, риновируса и аденовируса. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора по ситуации с гриппом и ОРВИ в Псковской области.

За прошедшую неделю в медицинские учреждения с острыми респираторными инфекциями были госпитализированы 40 человек. Как стало известно по результатам обследований, среди поступивших пациентов есть 2 случая заражения парагриппом, 1 случай инфицирования риновирусом и ещё один - аденовирусом.

Парагрипп - это инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём, и выражается в общей интоксикации организма и поражении верхних дыхательных путей, чаще всего гортани.

Риновирус - острое вирусное поражение носа и носоглотки. Болезнь характеризуется повышением температуры тела, слабостью, першением в горле и насморком.

Аденовирус - это болезнь, которая поражает слизистые дыхательных путей, глаз, кишечник, лимфоузлы и вызывает серьёзное недомогание.

В целом распространение гриппа и ОРВИ увеличилось в Псковской области.

По последним данным о коронавирусе, за последние сутки в Псковской области были заражены 34 человека. За последнюю неделю COVID-19 унёс жизни 15 псковичей. А всего за неделю от болезни скончалось 188 жителей Псковской области.