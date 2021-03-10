Псковичи не согласовали строительство 8-этажного дома рядом с гостиницей «Рижская»

Фото из архива КП

Проект постройки восьмиэтажного дома в Петровском переулке не получил одобрения псковичей. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как известно, застройщик планировал возвести 8-этажный дом с подземной автостоянкой недалеко от гостиницы "Рижская". Но жители соседних домов выразили беспокойство по поводу будущего строительства. Псковичей волновало то, что из-за планов по размещению в здании кафе и магазинов, будет не хватать парковочных мест.

Заместитель главы Пскова Александр Баев и депутат городской думы Федор Постнов согласились с тем, что это может стать серьёзной проблемой.

«Застройщик должен сначала продумать, как решить проблему парковки, а потом уже приступать к решению остальных вопросов», - отметил Александр Баев.

По результатам слушания, проект не был одобрен. Решение может измениться только в том случае, если застройщик продумает все слабые места своего объекта.