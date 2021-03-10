Видео с места ДТП в Гдовском районе: беременная на Kia Rio врезалась в фуру

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В Гдовском районе произошло ДТП с беременной женщиной, которая врезалась в фуру. Об этом передает корреспондент районной газеты «Гдовская заря».

Псковичка за рулем Kia Rio врезалась в фуру. Женщина 34-лет ехала из Гдова в Псков. Заметив фуру, которая выезжала со второстепенной дороги на трассу, женщина засуетилась и угодила под фуру.

На месте работает ДПС и сотрудники местного пожарного поста. Беременная псковичка получила удар рулем в грудную клетку. В данный момент ее госпитализировали в перинатальный центр Пскова.