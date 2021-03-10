Псковичей приглашают поучаствовать в интеллектуальной игре «Брейн-ринг»

Фото сообщества Социально-психологическая служба ПсковГУ

Все желающие псковичи приглашаются к участию в командной интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Об этом сообщает Социально-психологическая служба ПсковГУ в своей группе в Вконтакте.

Игра состоится 24 марта в 16:00 в актовом зале главного корпуса ПсковГУ (площадь Ленина, 2). "Будет весело, интересно и с призами",- обещают организаторы.

Для участия необходимо собрать команду из 4-6 человек и отправить заявку в личные сообщения сообщества. В ней следует указать ваше название команды и полные имена всех участников. Заявки принимаются до 22 марта включительно.

Организаторы просят не забыть взять с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать меры предосторожности.