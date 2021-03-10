В Псковской области остаются активными 4 очага коронавируса

Фото из архива КП

В Псковской области остаются активными четыре очага распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил официальный Telegram-канал региона.

Источники распространения COVID-19 на сегодняшний день находятся в Центре специального образования Островского района, в терапевтическом отделении Межрайонной больницы Порхова, в профучилище Себежа и в урологическом отделении Межрайонной больницы в Великих Луках.

Всего в области с момента начала пандемии подтверждено 32 831 случаев заражения. Полностью вылечилось от коронавируса 21 775 человек. За это время умерло 188 пациентов.