Вебинар для будущих родителей Псковской области проведет Центр лечебной педагогики

Фото сообщества Центр лечебной педагогики Особое детство

Центр лечебной педагогики «Особое детство» 19 марта проведёт бесплатный вебинар «Опека и попечительство над совершеннолетними в России». Об этом сообщается в сообществе Центра в Вконтакте.

Трансляция начнётся 19 марта в 12:00. На двухчасовом вебинаре специалисты ответят на самые актуальные вопросы из сферы приёмного родительства:

- В чём суть опеки и попечительства над несовершеннолетними в России?

- Каков порядок установления опеки и попечительства? Кто может стать опекуном или попечителем?

- Какие обязанности имеет опекун и попечитель? Какую ответственность они несут за свои действия?

- Как осуществляется контроль и помощь государства в случае опеки или попечительства?

- Как осуществить опеку и попечительство над ребёнком при его проживании в интернате?

- Что можно сделать для взрослой жизни ребёнка уже сейчас?

Участие бесплатно при предварительной регистрации на сайте Центра.