Валерий Кузьмин рассказал псковичам, как можно узнать историю семьи

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О том, как псковичам узнать историю семьи, рассказал руководитель Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в эфире ПАИ-live 10 марта.

Валерий Кузьмин сообщил, что работает множество генеалогических контор, которые помогают с поиском тем, кто не хочет копаться в архивах самостоятельно. Но руководитель архива заверил, что заниматься поиском сведений о предках гораздо интересней самому: «Когда сам листаешь – это ни с чем несравнимое ощущение».

Как сообщает специалист, первое, что нужно сделать для поиска генеалогической информации - это расспросить всех родственников, ближних и дальних. Если найдутся старые фотографии, то обязательно стоит их подписать, чтобы понимать, кто и где на них запечатлён.

«Потому что уйдут из жизни бабушки и прабабушки, и всё – кто эти люди? Эту важную информацию нужно установить», - подчеркнул Валерий Кузьмин.