До -6 градусов опустится столбик термометра 11 марта в Псковской области

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня, 11 марта, ожидается облачная погода с пояснениями, небольшой снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Температура по области днем будет колебаться в районе от -6 до -1 градусов. Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление окажется выше нормы.

Начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, когда в регион вернётся весна.