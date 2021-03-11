В Великих Луках продолжает работу информцентр псковской инфекционки

Фото: Instagram-аккаунт инфекционной больницы

В Псковской областной инфекционной больнице продолжает работать информационный центр, который предоставляет жителям Псковской области информацию в рамках деятельности медицинского учреждения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщили работники медучреждения.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что по многоканальному телефону могут звонить и те граждане, родственники которых лежат в филиале больницы в Великих Луках. Позвонив по телефону, псковичи смогут узнать актуальную информацию о лежащем в медучреждении родственнике.

Номер многоканальный телефона информационного центра: 8 (8112) 29-41-22. Позвонить можно в любой день с 9:00 до 19:00. В остальное время осуществляется запись поступившего телефонного звонка.

Продолжают работать и региональные многоканальные телефоны. Для Пскова - 8(8112) 29-42-32, для Великих Лук - 8(81153) 6-88-66.

Единый информационный центр начал свою работу 29 января 2021 года по инициативе председателя Комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко и при поддержке главы региона Михаила Ведерникова.