Четыре грузовика столкнулись на трассе в Псковской области

Telegram-канал «Псковская сводка».

В Пустошкинском районе неподалеку от базы отдыха «Алоль» на 466 километре трассы R-23 столкнулись четыре грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Автомобиль «Газель» выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру, которая зацепила ещё две грузовые машины, находившиеся на стоянке.

В результате столкновения фура опрокинулась и вместе с лесовозом съехала в кювет к реке. Шестеро человек, находившиеся в автомобилях, живы, одного из них госпитализировали.

Telegram-канал «Псковская сводка».

Telegram-канал «Псковская сводка».