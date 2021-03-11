В память о Валентине Курбатове в Псковском драмтеатре вывесили силуэт

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В память скоропостижно скончавшегося на 82-году жизни выдающегося псковского деятеля культуры Валентина Курбатова вывесили силуэт в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе драмтеатра.

«Силуэт Валентина Яковлевича Курбатова отныне будет встречать и провожать работников Псковского театра драмы» - комментируют в пресс-службе.

Вырезал его силуэт заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Александр Стройло. Разместили силуэт в административном здании театра. В руках писателя – лист подорожника. У Валентина Курбатова написан сборник рассказов "Подорожник", в котором собраны истории людей, с которыми он встречался по дороге жизни.