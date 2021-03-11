За год в Псковской области от коронавируса погиб 191 человек

Еще три человека погибли от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региона.

Сегодня исполнился ровно год с момента объявления пандемии коронавируса. Общее количество умерших в регионе от COVID-19 за это время достигло 191 человек.

В Псковской области на данный момент действуют четыре очага коронавируса. Общее число заразившихся с момента начала пандемии составляет 32 906 человек, выздоровевших — 21 844.

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