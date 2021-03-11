Два концерта областной филармонии пройдут на горе Соколихе 12-13 июня

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12-13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта, посвященные 800-летию Александра Невского. Об этом заявила директор областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live.

Елизавета Барышникова рассказала, что концерт пройдет в формате open-air в лучших традициях областной филармонии. Она обратила внимание на то, что концерт будет очень необычным. «Чуть позже Николай [Хондзинский] как художественный руководитель расскажет о художественной составляющей этого фестиваля. Но что там сто процентов будет звучать кантата Прокофьева «Александр Невский» это я даю гарантию», — отметила спикер.

Директор областной филармонии отметила, что проведение концентров стало возможно благодаря тому, что «Псковконцерт» выиграл грант министерства культуры.