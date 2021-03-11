Псковичам рассказали, как справляться с родительским выгоранием

.

О четырёх стадиях родительского выгорания и о том, как с ним справляться, рассказал Фонд Детской Радости в своём Telegram-канале.

Родительское выгорание — это состояние эмоционального и физического истощения, появляющееся из-за продолжительного стресса. Главная причина усталости мам и пап - это нехватка времени побыть наедине с собой и позаботиться о своих нуждах.

Специалисты выделяют четыре стадии родительского выгорания, каждая из которых имеет свои признаки:

1. Мобилизация

Если рождение ребёнка прошло спокойно, и в целом всё благополучно, родители находятся в состоянии наслаждения и любования малышом. Но усталость и недосып со временем накапливаются, силы истощаются, и вместе с этим начинается вторая стадия.

2. Выдерживание

Родители очень много делают для своего малыша. Несмотря на свою усталость, они дают ему постоянную заботу и внимание. Со временем включается режим экономии энергии, и хлопоты о ребёнке уже не так вдохновляют, но, в целом, пока это терпимо.

3. Невыдерживание

Если нагрузка на родителей не уменьшается, то наступает третья стадия. Она также может настигнуть после сильной стрессовой ситуации, болезни, неудачи или разочарования. При продолжительном отсутствии отдыха, у родителя появляется чувство, что сил больше нет. Происходит нервное истощение: усталость переходит в сильное раздражение. Пропадает интерес ко всему. Единственное желание в таком состоянии - всё бросить, уйти от источников проблем.

Появляются проблемы со сном, которые ещё более усугубляют ситуацию.

4. Деформация

На последней стадии психика человека начинает усиленно защищаться и блокирует чувства. Человек становится равнодушным, даже циничным, замыкается в себе. Такое состояние может привести к злоупотреблению алкоголем. "Выгоревшие" люди теряют радость и интерес к жизни, чувство любви к своему ребёнку. Опасно то, что это может привести к непреднамеренной жестокости по отношению к малышу.

Чтобы избежать выгорания необходимо при любой возможности отдыхать и не замыкаться только на родительских обязанностях. Специалисты также настоятельно рекомендуют не забрасывать те дела и увлечения, которые помогают вам восполнять внутренние ресурсы.