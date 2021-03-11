Путин подписал закон об изменениях в выплате пособий на детей от 3 до 7 лет

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Президент России подписал указ об изменении размеров выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает "РИА Новости".

Теперь размер выплат будет зависеть от среднедушевого дохода семьи. Согласно новому документу, размер выплат на ребёнка составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума по региону.

Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты в размере половины прожиточного минимума ребёнка не превысит величину прожиточного минимума на душу населения, то она будет повышена до 75%.

Если же и этого будет недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи стал больше прожиточного минимума, тогда она составит 100%.

Новые выплаты осуществляются с 1 января этого года. Их перерасчёт будет производиться по заявлению, которое следует подать после 1 апреля.