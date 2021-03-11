Выплаты на детей от 3 до 7 лет увеличатся в Псковской области

Фото из архива КП

В Псковской области, как и по всей России, произойдёт увеличение размера ежемесячного пособия, которое выплачивается на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщается в новом Указе Президента РФ.

Теперь родительское пособие составит 50, 75 или 100 процентов от размера прожиточного минимума на ребенка по региону. В 2021 году в Псковской области он составляет 11 779.

Обычным остается размер в 50% от суммы прожиточного минимума на ребёнка. В нашем регионе это примерно 5800 рублей.

Если данная выплата не позволит увеличить среднедушевой доход в семье до прожиточного минимума (12 702 рублей), то пособие увеличивается до 75% от суммы прожиточного минимума на ребенка и составит 8834 рубля.

Если пособие в размере 75 процентов не позволит вывести семью из числа нуждающихся, то родителям будет назначена выплата в размере полного прожиточного минимума на ребёнка - 11779 рублей.

Заявления на получение выплат в новом размере будут приниматься с 1 апреля.

Подробнее о новых правилах расчёта выплат указано в нашем материале.

С 1 марта в регионе прекращена беззаявительная выдача пособий на детей до трёх лет.