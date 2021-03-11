ПФР: за обналичивание маткапитала в Псковской области можно попасть в тюрьму

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Пенсионный фонд России по Псковской области напоминает жителям региона, что «обналичивание» материнского капитала может привести к уголовному преследованию и даже лишению свободы. Об этом "Комсомольской правде в Пскове" сообщила пресс-служба ОПФР по Псковской области.

Рекламные предложения по обналичиванию средств материнского капитала встречаются повсеместно, однако нужно помнить, что данное действие незаконно. Важно помнить, что материнский капитал перечисляется только в безналичной форме лицу, имеющему на него право, и только для определённых законом целей:

- Для ремонта жилья;

- Для оплаты образования детей;

- Для адаптации ребёнка-инвалида;

- Или в качестве накопления для пенсии матери.

Исключениями являются только случаи потребности в выплатах у семей с маленьким доходом или строительство частного дома.

Часто фирмы, предоставляющие услуги по "обналичиванию" маткапитала, обманывают своих клиентов, и те теряют деньги. А правоохранительные органы могут расценить ваши действия как "мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору" (статья 159.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы сроком на четыре года. Также Пенсионный фонд вправе потребовать от вас возмещение данных средств.