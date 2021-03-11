По факту гибели женщины проведут проверку в Великолукском доме-интернате

Фото из архива КП

В Великолукском доме-интернате для престарелых и инвалидов будет проведена служебная проверка. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на председателя Комитета по социальной защите населения Псковской области Ольгу Евстигнееву.

Постоялица интерната была найдена повешенной в своей палате.

«На месте происшествия работали сотрудники скорой, УМВД и следственного комитета - службы провели все необходимые мероприятия. По факту произошедшего будет проведена служебная проверка», - сообщила Ольга Евстигнеева.

По словам сотрудников учреждения, причиной произошедшего стал семейный конфликт.