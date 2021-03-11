Сосулька сорвалась на голову 13-летнему псковичу

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Сегодня, 11 марта, с крыши Псковского колледжа упала на голову 13-летнему мальчику. передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начавшаяся оттепель спровоцировала сход сосулек во многих районах города. Так у Псковского колледжа профессиональных технологий на улице Леона Поземского, 122 на голову ребенка упала сосулька. Он получил травму головы.

Друзья мальчика после происшествия сбежали. Первую помощь ребенку оказали студенты и сотрудники колледжа. Они же и вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала мальчика.