Магнитные бури ожидают псковичей на следующей неделе

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Магнитные бури настигнут Псковскую область 18 и 19 марта. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Четверг и пятница следующей недели будут сопровождаться геомагнитными возмущениями уровня G1. В субботу они пойдут на спад.

Данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Люди с метеозависимостью смогут ощутить на себе их воздействия в виде головной боли и проблемам с сердцем.

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