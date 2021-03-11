Магнитные бури ожидают псковичей на следующей неделе

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Магнитные бури настигнут Псковскую область 18 и 19 марта. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Четверг и пятница следующей недели будут сопровождаться геомагнитными возмущениями уровня G1. В субботу они пойдут на спад.
Данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН
Люди с метеозависимостью смогут ощутить на себе их воздействия в виде головной боли и проблемам с сердцем.
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