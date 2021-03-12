94 человека заболели коронавирусом за сутки

33 тысячи человек заболели коронавирусом в Псковской области. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За сутки заболели коронавирусом 94 человека, выздоровело больше – 129 человек. Количество излечившихся от COVID-19 с начала пандемии – 21 973.

За время пандемии в Псковской области сделали 292 706 тестов на коронавирус, из них 1 549 за сутки. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 12 тысяч человек.