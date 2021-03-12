Специалисты рассказали, как вовремя определить критический уровень холестерина

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Сердечно-сосудистые заболевания - это то, что может вызвать избыточный уровень холестерина. Следить за уровнем холестерина необходимо каждому человеку для нормальной работы организма,пишет газета «Известия» со ссылкой на Medical News Today.

Специалисты твердят, что холестерин очень важен для организма, ведь он обеспечивает устойчивость мембран к температуре, кроме того - он способствует выработке витамина D и различных стероидных гормонов.

Восполняется холестерин с помощью еды и работы печени. Однако, нельзя допускать его повышения до критического уровня. Высокий холестерин можно заподозрить по липомам под кожей и светло-серым кругам на радужке глаза.

Но точно определить количество холестерина и насколько он завышен - можно только у врача с помощью анализа крови.