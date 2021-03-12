В 2021 году в Псковской области отремонтируют 30 медучреждений

.

В 2021 году запланирован капитальный ремонт в 30 медицинских учреждениях, оказывающих населению амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с председателем регионального Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко.

В рамках региональной программы на эти цели будет выделено 165 млн рублей. Еще 129 млн рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования.

Михаил Ведерников напомнил, что сейчас программа актуальна как никогда, так как многие медицинские организации нуждаются в модернизации.