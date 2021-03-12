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Общество12 марта 2021 12:41

Морозы начнут отступать в Псковской области с выходных

Однако быстрого потепления ожидать не приходится
Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
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На выходных в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях начнется долгожданная оттепель. Которая начнет слабо и постепенно сменять морозы, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура будет вновь подниматься до +1 градуса, но ночами продолжится минусовая температура. Ожидается, что порывистый ветер в 15-18 метров в секунду принесет еще один снег с метелью в некоторые районы региона.

Зима медленно начинает отступать из-за приближения теплого фронта атлантического циклона к западным границам России. Синоптики заверили - можно ожидать весеннего потепления.