Морозы начнут отступать в Псковской области с выходных

.

На выходных в Псковской, Ленинградской и Новгородской областях начнется долгожданная оттепель. Которая начнет слабо и постепенно сменять морозы, сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура будет вновь подниматься до +1 градуса, но ночами продолжится минусовая температура. Ожидается, что порывистый ветер в 15-18 метров в секунду принесет еще один снег с метелью в некоторые районы региона.

Зима медленно начинает отступать из-за приближения теплого фронта атлантического циклона к западным границам России. Синоптики заверили - можно ожидать весеннего потепления.