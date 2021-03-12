Пскович сжег автомобиль нового парня своей возлюбленной

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В Пскове ревнивый местный житель сжег автомобиль нового кавалера своей бывшей девушки. Об «Комсомольской правде» сообщили в прокуратуре города Пскова.

Как нам стало известно, 4 декабря 43-летний мужчина напился и под покровом ночи решил сжечь «Ладу» нового ухажера своей бывшей возлюбленной. Причиной всему стала ревность.

Первым делом пскович отправился на автозаправку и купил бензин. Закончив приготовления он поехал на улицу Инженерную, где находился злополучный автомобиль.

Ревнивец тщательно облил «Ладу» бензином и поджег, после чего сбежал с места преступления. Ущерб составил 140 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Теперь псковичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.