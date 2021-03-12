Михаил Ведерников призвал главу администрации повысить качество уборки улиц

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Пскова Александру Братчикову повысить скорость и качество уборки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На встрече обсудили эффективность транспортной сферы в городе и деятельность управляющих компаний. Губернатор обратил внимание главы администрации Пскова на необходимость повышения скорости и качества уборки улиц.

Михаил Ведерников также напомнил, что после таяния снега необходимо будет закончить работу по приведению в порядок улиц и дворов города.