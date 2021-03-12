Александр Афанасьев стал новым главой администрации поселения «Пушкиногорье»

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Депутатами городского поселения "Пушкиногорье" был избран новый глава администрации - Александр Афанасьев. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов охарактеризовал Александра Афанасьева как человека энергичного, который всегда идёт к намеченным целям, внимательного к жителям и советам старших.

«Я тоже когда-то пришел в районную администрацию молодым и амбициозным, но опирался в своих решениях на опытных руководителей района, так как один в поле не воин, важно быть в команде», - поделился Александр Баранов.

Решение об избрании Александра Афанасьева новым главой было принято единогласно. Глава района пожелал ему терпения и успехов в работе на благо жителей.