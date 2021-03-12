101-летняя псковичка сделала вторую прививку от коронавируса

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Сегодня, 12 марта, 101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова сделала вторую прививку против COVID-19. Об этом сообщил официальный Telegram-канале Псковской области.

После первого этапа вакцинации пенсионерка чувствовала себя хорошо. Сегодня врач межрайонной больницы Дмитрий Мельцер навестил Эмилию Волтухову.

Женщина рассказала о родственниках и поделилась с ним фотографиями из своего альбома, который специально к 100-летию для нее сделала директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов Юлия Васильева.