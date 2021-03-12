Волки съели брошенную беременную собаку в Невельском районе

.

В Невельском районе волки убили брошенную хозяевами беременную собаку. Об этом сообщила газета «Невельский вестник».

Глава Артёмовской волости Татьяна Кость сообщила, что в деревнях Дубищи и Сороки были зафиксированы случаи нападения волков на домашних животных. Депутат Анжела Ольховская рассказала, что в деревне Дубищи брошенную хозяевами рыжую собаку, которую подкармливали жители деревни, съели волки.

«Недавно она понесла потомство, и мы всё ждали, когда она щенится. И тут она пропадает. Владимир Юн - один из наших соседей - на ночь выпустил погулять свою собаку, но та не вернулась. Он пошёл её искать и нашёл девять выпотрошенных щенят рыжей суки. Своего пса и рыжую он не нашёл», - рассказала о произошедшем глава волости.

Охотовед из Невельского района Алексей Петров сообщает, что численность волков в Невельском районе очень маленькая, около 25-28 особей. Их популяция контролируется шестью охотхозяйствами.

Согласно регламенту комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области отстрел волков не должен превышать 95% от их общей численности. В прошлом году в районе были застрелены 16 хищников. Охотовед призывает жителей области, заметивших волков или их следы, сообщать об этом в охотничьи службы.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ:

В Псковской области опасно выросла популяция волков

Санитары леса или безжалостные убийцы: псковичи осудили охотников за истребление волков

Волки держали в страхе жителей Опочки