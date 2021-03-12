Княгиню Ольгу убрали из списка выдающихся женщин

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Имя княгини Ольги было убрано из списка женщин, изменивших историю. Информация об этом опубликована на сайте Всемирного экономического форума.

Причиной исключения из данного списка стали противоречия в исторических данных:

«В предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», - сообщается на сайте.

Согласно летописям, княгиня Ольга произошла из варяжского рода и родилась в Пскове. Она стала правительницей Киевской Руси в 945 году после убийства древлянами её мужа Игоря. В наше время княгиню Ольгу почитают как православную и католическую святую.