С 1 мая для псковских ветеранов организуют бесплатный проезд в автобусах

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С 1 по 15 мая ветераны Великой Отечественной войны в Псковской области смогут бесплатно проезжать по маршрутам регулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщениях. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Возможность бесплатного проезда будет обеспечена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла, бывших узников нацистских концлагерей и лиц, приравниваемых к ним, а также вдовам военнослужащих.

«С 1 по 15 мая, как обычно, все группы, которые относятся к этой категории, будут пользоваться нашим транспортом бесплатно, и мы дополнительно, безусловно, проводим сейчас мониторинг состояния наших семей, где проживают ветераны и лица, отнесенные к этим категориям, поэтому точечно будет дополнительно помощь оказана в том числе», – отметила Вера Емельянова.

Вице-губернатор напомнила, что с прошлого года ветераны могут приобрести специальную транспортную карту в рамках дополнительной меры государственной поддержки.