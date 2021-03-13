В Пскове изменится маршрут трёх автобусов

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Маршруты трёх автобусов в Пскове изменятся. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобус №30 пойдет по улице Коммунальной. Так у жителей Запсковья появится возможность удобно добираться до медицинских учреждений: городской поликлиники №2 и больницы, детской областной больницы и перинатального центра

Автобус №22 теперь будет заезжать на улицу Юности. Это еще одно беспересадочное сообщение с Рижским проспектом для жителей микрорайона. Кроме этого еще и в какой-то мере компенсирует отсутствие на Рижском проспекте автобуса №30.

Автобус №5 продлят и сделают оборотным. Он, как и автобус №22 будет заходить на улицу Юности, а также двигаться по улице 128-й Стрелковой дивизии и заезжать в онкоцентр.