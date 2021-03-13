Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Новый автобусный маршрут появится в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Соответствующее решение было принято в ходе общественного совета при комитете по транспорту Псковской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, члены совета одобрили новый автобусный маршрут «Ул. Инженерная – ж/д Вокзал».

Новый автобус будет курсировать по улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту. Он позволит жителям Запсковья удобней добраться до центра города, железнодорожного вокзала и автовокзала. Кроме того удобней будет добираться к взрослым поликлиникам №3 и №1 и детской поликлинике №1.

Помимо нового автобусного маршрута, было решение внести изменение в маршрут трех автобусов, связывающих Запсковье с крупными районами Пскова.