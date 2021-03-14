Прощённое воскресенье 2021: как правильно просить прощения

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Сегодня воскресенье и последний день Масленицы в России. В этот день принято просить прощения у родных и близких за все принесенные обиды в этом году. Как это необходимо делать правильно?

По мнению свещенников, перед тем, как подойти к человеку, нужно вспомнить все те моменты, когда вы сделали ему обидно. А когда подойдёте, прощения нужно просить очень искренне.

Просить прощения нужно фразой: «Прости меня, если чем-то тебя огорчил умышлено или нет». А в ответ говорить: «Бог простит, и я прощаю». Но если душевных сил не хватает на то, чтобы просить, можно ответить прямо: «Я по своей немощи пока не могу простить, но я искренне желаю, чтобы Бог простил тебя».

Начинать извиняться в семье должны старшие перед младшими, на работе - начальники перед подчинёнными. В этот день немаловажно навестить родных преклонного возраста, ведь их жизнь может окончиться в любую минуту.