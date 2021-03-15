В Псковской области более 13 тысяч человек полностью привились от COVID-19

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Более 13 тысяч человек, живущих на территории Псковской области, сделали обе прививки от коронавируса. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также сообщил об этом в своем Instagram-аккаунте и призвал псковичей делать прививки. «Записывайтесь на вакцинацию по единому номеру 122 или через портал Госуслуги», — написал глава региона.

За последние сутки в Псковской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом, при этом от инфекции излечились всего восемь.