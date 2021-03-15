Зарплата от 110 тысяч рублей: ТОП-5 самых оплачиваемых должностей в Псковской области

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Эксперты российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru опубликовали рейтинг вакансий со средним заработком от 100 000 рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу, в рейтинг вошли вакансии, на которые можно устроиться прямо сейчас.

Руководителю отдела маркетинга в Псковской области готовы платить от 130 000 рублей на руки.

Frontend-разработчику, программисту, который будет отвечать за создание внешней стороны веб-сайтов, готовы платить от 120 000 до 170 000 рублей.

В списке есть и еще одна вакансия для программистов, но уже требующая других навыков. Delphi разработчику в регионе готовы платить чуть меньше, от 110 000 до 150 000 рублей на руки.

Кроме того в топ вошла вакансия начальника геодезической службы, где обещают платить от 120 000 рублей. Капитану-механику судна назначена зарплата до 160 000 рублей.