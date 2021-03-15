Первое мобильное приложение «ЮИД России» создали для юных инспекторов

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Создано первое официальное мобильное приложение «ЮИД России» для подростков. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

«Это приложение объединяет тысячи участников отрядов юных инспекторов движения и учащихся по всей России. Оно предоставляет широкие возможности для общения, развлечения, обмена сообщениями из любой точки нашей страны как детям-учащимся, так и педагогическим работникам и сотрудникам Госавтоинспекции», – отмечается на сайте ведомства.

Зайти в приложение можно круглосуточно. В нем можно поучаствовать в квесте и ответить на вопросы для проверки знаний о безопасности дорожного движения. А также узнать последние новости.