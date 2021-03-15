Заново отремонтировать лестницу в псковском Ботаническом саду заставили подрядчика

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После жалоб псковичей в УГХ на некачественный ремонт лестницы в Ботаническом саду, подрядчика обязали заново провести ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Псковичи неоднократно жаловались на некачественный ремонт лестницы в Управление городского хозяйства.

Компания ООО «Гепард» была назначена на исполнение контракта по капремонта лестницы. Уже в декабре объект был сдан, однако при осмотре оказалось, что до марта лестница не дожила. Множественные сколы и выбоины на поверхности и торцах ступеней оголили опасную арматуру.

Контракт по ремонту имел гарантийный срок, а материалы из которых выполнены работы - имели гарантию на 5 лет. Теперь организация получила претензию по которой обязуется до 19 марта устранить дефекты. Однако теперь - за свой счет.