С колокольни Троицкого собора могут убрать леса к концу 2021 года

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Леса, к которым так привыкли псковичи и не рады туристы, смогут убрать с колокольни Троицкого собора к концу 2021 года. Такое предположение в эфире ПАИ-live высказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Фундаменты колокольни будут укреплены, и мы очень рассчитываем на то, что до конца года завершим работы по стенам. Дело в том, что при исследовании стен выяснилось, что на колокольне сильная деструкция. Рассчитываем, что в этом году сделаем вычинку и восстановим те места, которые опасны и вызывают тревогу по поводу сохранности этого объекта. В этом году мы эту работу выполним. Я сделаю очень смелое предположение, что до конца года мы снимем леса с колокольни», - отметил спикер.

Реставрационные работы на колокольне курируются специалистами Министерства культуры, а средства, необходимые для работы, есть.

«Мы будем дополнительно исследовать состояние фундаментов, и если у нас будет результат один, то это будет один алгоритм действий, а если будет негативный сценарий, соответственно, и сценарий будет другой. При негативном развитии событий, возможно, леса еще постоят», - отметил Вадим Нэдик.