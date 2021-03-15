Кто должен вывозить ветки деревьев и кустарников, рассказали псковичам

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Ветки регулярно складируются неподалеку от мусорных контейнеров для ТКО, либо в отсеках для крупногабаритных отходов и остаются лежать там неделями. Как решить эту проблему, рассказали ПАИ со ссылкой на пресс-службу «Экопрома».

Сошедший снежный покров зачастую открывает нелицеприятную картину накопления растительных отходов, которые образовались еще несколько месяцев назад. Это является нарушением правил благоустройства, кроме того идет в противоречии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

При выявлении данных мест со скоплением отходов, не относящихся к ТКО, регоператор уведомляет органы местного самоуправления, а также в контрольные и надзорные органы. Так как сбор и транспортирование веток деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, не относящегося к ТКО, не входит в полномочия регоператора.

Вывоз растительного и строительного видов отходов осуществляется по отдельному договору собственников контейнерных площадок, либо УК с регоператором или другими организациями, имеющими соответствующую лицензию.

Прямой зоной ответственности регоператора является вывоз твердых коммунальных отходов: мусор из жилых помещений. Также регоператор занимается крупногабаритными отходами: мебелью, бытовой техникой и сантехникой.

Оформить договор с «Экопромом» можно в режиме онлайн. Заявления принимаются по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки).